القبض على موظف بإحدى شركات خدمات الحج بتهمة النصب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط موظف بإحدى شركات خدمات الحج والعمرة بتهمة النصب.

وحسب بيان المديرية، فقد تلقى مركز شرطة حي الأندلس بلاغًا بتعرُّض أحد المواطنين لعملية نصب من ممثل إحدى شركات الحج.

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