القبض على موظف بإحدى شركات خدمات الحج بتهمة النصب...

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط موظف بإحدى شركات خدمات الحج والعمرة بتهمة النصب.
وحسب بيان المديرية، فقد تلقى مركز شرطة حي الأندلس بلاغًا بتعرُّض أحد المواطنين لعملية نصب من ممثل إحدى شركات الحج.
«أمن البيضاء»: ضبط مطلوب في جريمة نصب ببنغازي
ضبط تشاديين بتهمة النصب في الواحات
سوابق إجرامية لموظف بإحدى شركات خدمات الحج
واتخذ عضاء التحري بالمركز الإجراءات القانونية حيال الواقعة بضبط المتهم، الذي اتضح أنه من ذوي السوابق الإجرامية. واعترف بما نُسِب إليه في واقعة النصب، وأحيل للنيابة على ذمة عدة قضايا، إذ اتضح صدور أمر قبض من النيابة بحقه.
تعليقات