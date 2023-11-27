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عقيلة لباتيلي: حكومة حماد هي من تمثل الليبيين في المحافل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
عقيلة لباتيلي: حكومة حماد هي من تمثل الليبيين في المحافل الدولية
عقيلة خلال إلقائه كلمة في جلسة مجلس النواب بمدينة بنغازي، 27 نوفمبر 2023. (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الحكومة المنبثقة عن المجلس برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية.

وأوضح عقيلة: «نقول للجميع والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وجود حكومة أخرى مدعاة للفساد
وتابع رئيس مجلس النواب: «وجود حكومة أخرى مدعاة للفساد وتتسبب في تأخير التوافق بين الليبيين».

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وأضاف أن «الحكومة منتهية الولاية تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة والدليل حضورها للإحاطة».

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