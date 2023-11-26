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«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 07:44 مساء
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
لقاء حكومة أسامة حماد مع وفد الطوارق في بنغازي، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، أن 56 من عمداء المجالس البلدية يؤيدون موقفها الرافض لمبادرة المبعوث الأممي الهادفة لعقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية الخمسة، من دون دعوة حكومة أسامة حماد.

ونقل بيان مشترك نشرته صفحة حكومة حماد على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد العمداء «رفضهم لما تخطط له البعثة الأممية، كونها تعمل عكس الغرض الذي كُلِّفت من أجله»، معتبرين أن ذلك «يرسخ عوامل التشظي واستمرار الانقسام بين الليبيين».

واتهم العمداء البعثة الأممية بـ«انحيازها إلى طرف بعينه لمؤازرته في الاستمرار في اغتصاب السلطة»، وذلك «من خلال دعوتها لحكومة الوحدة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي، رغم انتهاء المدة المحددة لهما»، مشددين على رفضهم «تكرار التجارب السابقة التي ستؤدي إلى زعزعة حالة الاستقرار ورفض الانصياع لأي جسم منتخب».

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حكومة حماد تستغرب «إقصاءها» من اجتماع باتيلي
والخميس الماضي، أعربت حكومة حماد في بيان عن «استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة)» في الحوار الذي يعتزم المبعوث الأممي عقده، مقابل «إقصاء حكومة معينة من مجلس النواب»، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة «كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة وانتهت مدتها وولايتها»، كما أنها «لم تُنتخب» و«لم تنبثق عن كيانات الشرعية المنتخبة».

واعتبرت الحكومة في بيانها أن باتيلي «لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية»، لكونه «منحازًا لطرف دون الآخر»، داعية إلى تعيين مبعوث جديد يرأس البعثة الأممية و«ويكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة».

مجلس النواب يتحفظ على عدم دعوة حكومة حماد
والجمعة، أكد مجلس النواب أيضًا رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي «لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي»، مبديًا تحفظه على عدم دعوة حكومة حماد إلى اجتماع باتيلي.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي.

باتيلي يؤكد أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة»
في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، السبت، نبه باتيلي إلى أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة»، مشيرًا إلى أنه طلب من جميع المسؤولين تعيين ممثلين سيكونون مسؤولين عن المشاركة نيابة عنهم في الاجتماع التحضيري الذي يهدف لمراجعة جميع النقاط العالقة التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم.

وأكد باتيلي إجراءه في الوقت نفسه مقابلات مع أعضاء مؤثرين آخرين في المجتمع الليبي، لضمان أخذ مقترحاتهم في الاعتبار، ويشمل ذلك ممثلي الأحزاب السياسية والجهات العسكرية والأمنية والأعيان وزعماء القبائل والأكاديميين، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني، خاصة النساء والشباب.

بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
بيان المجالس البلدية بشأن دعوة المبعوث الأممي لاجتماع مع الأطراف الرئيسية الخمسة، الأحد 26 نوفمبر 2023 (صفحة حكومة حماد على فيسبوك)
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