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انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 12:46 صباحا
انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة
من أعمال انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة، 25 نوفمبر 2023. (الهلال الأحمر)
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أعلن الهلال الأحمر فرع درنة، مساء السبت، انتشال أربع جثث متحللة مجهولة الهوية داخل المصرف التجاري الوطني في المدينة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إن عملية الانتشال جاءت بعد بلاغ من إدارة المصرف التجاري في درنة؛ لافتة إلى العثور على الجثث الأربع في الطابق الأرضي بالمصرف ومن ثم نقلها إلى مستشفى «مدخل» لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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ونبه البيان المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل على إزالة الركام وأعمال النظافة إلى ضرورة توخي الحذر والتبليغ عن أي أجسام مشبوهة.

والخميس الماضي، أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خلال زيارة ميدانية إلى درنة قرب انطلاق عمليات إعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

من أعمال انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة، 25 نوفمبر 2023. (الهلال الأحمر)
من أعمال انتشال 4 جثث متحللة داخل المصرف التجاري في درنة، 25 نوفمبر 2023. (الهلال الأحمر)
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