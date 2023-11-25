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رحالة تونسي في ليبيا لمؤازرة منكوبي العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:12 مساء
رحالة تونسي في ليبيا لمؤازرة منكوبي العاصفة «دانيال»
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد والرحَّالة التونسي فتح دعداش، 24 ديسمبر 2023. (وال)
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وصل الرحَّالة التونسي فتح دعداش إلى مدينة درنة، بعد رحلة استغرقت 62 يوماً سيراً على الأقدام من ولاية قابس التونسية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي. 

تأتي زيارة الرحالة التونسي ليبيا بهدف مؤازرة أشقائه الليبيين في كارثة العاصفة «دانيال»، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة في مدينة درنة ومدن بشرق البلاد في سبتمبر الماضي.

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وأشاد الرحال التونسي بالوضع الأمني في البلاد، وكرم الضيافة وترحيب كل المواطنين به في كل المناطق التي مر عليها قبل وصوله إلى درنة، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وأثنى حماد، أمس الجمعة، على تحمل دعداش مشاق السفر، على الرغم من كبر سنه، من أجل مؤازرة أهالي درنة في ضحايا العاصفة، مشدداً على قوة الأواصر الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين، الضاربة في عمق التاريخ، ووحدة المصير.

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وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر المنطقة العسكرية بدرنة، المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وآمر المنطقة العسكرية بدرنة التابعة لقوات القيادة العامة الفريق عبدالباسط بوغريس.

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