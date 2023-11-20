فريق أميركي متخصص في جراحة قلب الأطفال يزور «مصراتة الطبي»

القاهرة - بوابة الوسط

باشر فريق طبي أميركي متخصص في جراحة القلب للأطفال عمله في مركز مصراتة الطبي، اليوم الإثنين.

وسيجري الفريق على مدار 21 يوما، عمليات جراحية لحالات ويقدم خدمات طبية للمواطنين، وذلك ضمن خطة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

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وافتتحت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ستة أقسام جديدة داخل مركز مصراتة الطبي خلال الفترة الماضية، التي شهدت إطلاق مبادرة «توطين العلاج في الداخل» وتشمل جلب فرق طبية متخصصة من عدة دول لتقديم الخدمات العلاجية داخل ليبيا.