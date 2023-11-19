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مشاركة ليبية في قمة «أفريقيا الزرقاء» بالمغرب لحماية البيئة البحرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:36 صباحا
مشاركة ليبية في قمة «أفريقيا الزرقاء» بالمغرب لحماية البيئة البحرية
من مشاركة عادل سلطان، وزير الثروة الحيوانية في حكومة الدبيبة لقمة أفريقيا الزرقاء بالمغرب، (حكومة الدبيبة)
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شارك وزير الثروة البحرية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عادل سلطان، في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر «قمة إفريقيا الزرقاء»، الذي أقيم في مدينة طنجة بالمغرب، والمخصص لمناقشة حماية البيئة البحرية، والاقتصاد الأزرق، وتطوير الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة.

يحضر المؤتمر ممثلون عن عشرين دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، حسب بيان لحكومة الدبيبة، اليوم الأحد.

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دعم ليبي لبرامج الاقتصاد الأزرق
وقال سلطان إن ليبيا تدعم برامج الاقتصاد الأزرق، وتطالب جميع الدول وصناع القرار بالعمل جميعاً، للوقوف ضد التحديات التي تواجه هذه الجهود، والتي بذلت لتحقيق تقدم مهم.

و أشار إلى أهمية التعاون بين قارتي أفريقيا وأوروبا في مجال الاقتصاد الأزرق، ومحاربة تلوث البحار والمحيطات.

من مشاركة عادل سلطان، وزير الثروة الحيوانية في حكومة الدبيبة لقمة أفريقيا الزرقاء بالمغرب، (حكومة الدبيبة)
من مشاركة عادل سلطان، وزير الثروة الحيوانية في حكومة الدبيبة لقمة أفريقيا الزرقاء بالمغرب، (حكومة الدبيبة)
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