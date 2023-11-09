رصد أول إصابة بمرض جدري الأغنام جنوب البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر، صالح بو مباركة، تسجيل أول إصابة بجدري الأغنام جنوب البيضاء.

وأضاف بو مباركة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن هذا المرض هو ثاني نوع من الأمراض التي يجرى تسجيلها في منطقة الجبل الأخضر، وذلك عقب تسجيل مرض الجلد العقدي بين الأبقار في وقت سابق.

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وطالب مربي الأغنام في المنطقة المصابة بسرعة التوجه إلى القطاع الخاص، لتوفير العلاج اللازم على الرغم من ارتفاع تكلفته وقلة الإمكانات.

وأوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر أنه جرى عزل الأبقار المصابة بمرض الجلد العقدي لدى كل مربي، مطالبا بتوفير العلاج عن طريق القطاع الخاص.

وأشار إلى غياب التوعية لدى المربين بشأن طرق مكافحة المرض والوقاية منه، لحداثة وصوله لليبيا، وسرعة انتشاره.

إحدى الأغنام المصابة، الأربعاء 8 نوفمبر 2023 (وال)