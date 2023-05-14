أعراض عدوى حمى الماعز وطرق العلاج والوقاية

القاهرة - بوابة الوسط

عدوى الحمى المالطية أو حمى الماعز هي مرض بكتيري يمكن أن ينتقل إلى البشر أو الحيوانات الأخرى كالأبقار والضأن وحتى القطط والكلاب، خاصة خلال موسم ولادة صغار الماعز.

وينتقل هذا المرض البكتيري عبر الهواء والإفرازات والسوائل الحيوانية، وتدوم فترة حضانته لدى المصاب ما بين تسعة أيام وأربعين يوما، ولا تظهر أعراض للمرض عادة على الماعز والضأن المصابة، لكنه قد يؤدي إلى الولادة المبكرة أو وفاة الأجنة.

أعراض حمى الماعز

ويسبب هذا المرض لدى البشر أعراضا شبيهة بأعراض الإنفلونزا يمكن معالجتها بالمضادات الحيوية، وتكون الإصابة قاتلة في حالات نادرة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية» عبر موقع «تويتر»، إن عدوى الحمى المالطية يمكن أن تسبب مجموعة من العلامات والأعراض، بعضها قد يظهر لفترات طويلة من الزمن، ويمكن أن تشمل الأعراض الأولية: عدوى حادة في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ظهور حمى وألم في العضلات، وغالبًا ما يعاني المصاب بالمرض من صداع ودوار وصعوبة في التنفس والتهاب الغدد الليمفاوية.

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وللوقاية من حمى الماعز يتطلب اتخاذ بعض إجراءات وقائية، كتجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض.

والتأكد من طهي اللحوم والأغذية بشكل جيد لتجنب تعرضها للميكروبات المسببة للمرض، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والقفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات المصابة.