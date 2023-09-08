البعثة الأممية: تآكل السواحل في ليبيا يهدد سبل العيش والمواقع الأثرية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن البيئة البحرية في ليبيا تعاني من عدة مخاطر، منها: النفايات الصلبة والكيماوية، وطرق الصيد غير المستدامة، فضلًا عن تآكل السواحل.

وأضافت البعثة في بيان، اليوم الجمعة، أن تآكل السواحل يهدد سبل العيش وبعض المواقع الأثرية في البلاد، مشيرة إلى أن الساحل الليبي يمتد على مسافة تزيد على 2500 كيلومتر.

تحديث الإطار القانوني للصيد وضرورة حماية البيئة البحرية

وتابع البيان أن على الرغم من أن ليبيا لم تضع الهدف 14 (الحياة تحت الماء) من أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها قصيرة الأجل، إلا أنها معنية بإدماج هذا الهدف ضمن خططها لمواجهة تحديات المناخ.

وأشارت البعثة إلى عمل ليبيا على تحديث الإطار القانوني للصيد، وتطبيق فترات الراحة البيولوجية للسماح بتجدد الموارد السمكية، وحل مشكلة الصرف الصحي والنفايات البلاستيكية التي تنتهي في البحر.

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تحذير من تآكل الشواطئ في شمال أفريقيا

وفي يناير الماضي، حذر البنك الدولي من مستوى تآكل السواحل الليبية، معتبرًا أنها «ظاهرة سلبية تكبد الاقتصاد الوطني خسائر تقدر بنحو ربع مليار دولار سنويًا، فضلًا عن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وقال البنك في تقرير بعنوان «السواحل المختفية: الانجراف الساحلي وتكلفته في المغرب العربي»، إن تآكل السواحل له نتائج سلبية على تدمير الأصول الساحلية مثل الأراضي والمباني، وتأثيراته وخيمة على عائدات السياحة، مركزًا على تآكل السواحل في الجزء المغاربي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تآكل الشواطئ في ليبيا. (البعثة الأممية)