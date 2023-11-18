بالصور.. مستشار الأمن القومي الليبي يختتم زيارته لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، والوفد المرافق له، زيارته الرسمية إلى روسيا، التي جاءت بناء على دعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

وحسب الصفحة الرسمية لبوشناف، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد عقد المسؤول الليبي في مستهل الزيارة اجتماعاً ضم من الجانب الليبي الوفد المرافق له من قيادات مجلس الأمن القومي الليبي، ومن الجانب الروسي كلا من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف، ونائبه فينديكتوف نيكولافيتش، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وعدد من المسؤولين الروس.

بوشناف يبحث مع باتروشيف الوضع الأمني في ليبيا

وقالت وكالة الأنباء الليبية، الثلاثاء الماضي، إن بوشناف ناقش مع أمين مجلس الأمن الروسي «آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من خلال مجلسي الأمن في كلا البلدين». كما «تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني الحالي في ليبيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

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وأضافت أن الجانبين ناقشا كذلك الاهتمام المشترك في قضايا مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في حالات الطوارئ ومنعها وإزالة عواقبها، وذلك في أعقاب العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.

محادثات بوشناف وبوغدانوف

كما التقى مستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له نائب وزير الخارجية في الاتحاد الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية، ووزير الدولة نائب الوزير للدفاع المدني وحالات الطوارئ، سيركو أليكسي ميخائيلوفيتش، في مقر وزارته.

وخلال اللقاء، جرى اطلاع الوفد الليبي على آلية عمل الوزارة، وأعقب ذلك اجتماع مشترك تناول مجالات التدريب والتطوير، وإمكانية استفادة الجانب الليبي من الخبرات الروسي في هذا المجال.

من مباحثات بوشناف مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي في موسكو، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي الليبي)

من زيارة بوشناف إلى موسكو، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي الليبي)

من زيارة بوشناف إلى موسكو، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي الليبي)

من زيارة بوشناف إلى موسكو، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي الليبي)

من زيارة بوشناف إلى موسكو، الأسبوع الماضي. (الصفحة الرسمية لمستشار الأمن القومي الليبي)