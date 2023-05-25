بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

التقى مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، صباح اليوم الخميس في موسكو، مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي الذي تستضيفه العاصمة الروسية.

وتشارك أكثر من 100 دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك في افتتاح المنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

- بوشناف يشارك في أعمال منتدى الأمن الدولي بموسكو

واستقبل بتروشيف في مكتبه بمجلس الأمن القومي الروسي بوشناف والوفد المرافق له، في لقاء جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية، ومختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين، والأوضاع الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفق المكتب الإعلامي لبوشناف.

هدايا تذكارية من مستشار الأمن القومي الروسي

وفي ختام اللقاء، أهدى مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، لبوشناف هدايا تذكارية تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

وافتتح أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يُقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجّه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، ومن المقرر أن يلتقي بوشناف خلال مشاركته مع عدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.