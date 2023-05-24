بوشناف يشارك في أعمال منتدى الأمن الدولي بموسكو

القاهرة - بوابة الوسط

شارك مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو، في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي.

وتشارك أكثر من 100 دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى.

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وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي عددًا من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي.

مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف يشارك في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)

مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف يشارك في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، الأربعاء 24 مايو 2023 (صفحة المجلس على فيسبوك)