  • Alwasat News
Atwasat

الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 11:07 مساء
الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل في الجفارة
جسر وادي الأثل أثناء إجراء اختبارات تمهيدا لصيانته (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
alwasat radio

أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل، الذي تجري صيانته في منطقة الجفارة، وذلك بعد إجراء أعمال المعالجة والمقارنة مع باقي أجزاء الجسر التي لن تجري لها صيانة.

وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن نتائج الاختبارات كانت جيدة جدا، مضيفا أن الشركة المنفذة لا تزال مستمرة في تنفيذ باقي بنود عقد الصيانة، من أعمال تكسية وتدعيم وتسوية لمجرى الوادي.

مشاريع الطرق ضمن خطة «عودة الحياة» تتجاوز 1400 كيلو متر
قبل ذلك، قال الجهاز إنه رصف ما يتجاوز طوله 1440 كيلومترا في جميع أنحاء ليبيا ضمن خطة «عودة الحياة».

- استمرار العمل في رصف طريق مدرسة «ليبيا المجد» بطرابلس (صور)
- الانتهاء من تسوية طريق البئر الرابط بمدينة الحرابة الجديدة
- فرش طبقة الأسفلت الأولى بطريق حي الأندلس البحري بطرابلس

وتشمل تلك الأعمال تطوير الطرق بين المدن، ومن أهمها طرق الجنوب الليبي مثل طريق الشويرف - براك بطول 140 كيلومترا، وطريق نالوت - غدامس الذي شارف على الانتهاء، وطريق أوباري - غات بطول 360 كيلومترا الذي جرى التعاقد عليه، ولم تبدأ أعماله بعد.

كما تضم المشروعات: الطريق الساحلي الذي يمتد على طول الطريق بين تاورغاء ومنفذ رأس اجدير بطول 310 كيلومترات، والمشروع الذي انطلق منذ أيام، وهو طريق طبرق - امساعد المزدوج؛ مما يعزز الربط بين شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها.

مهندسو صيانة جسر وادي الأثل أثناء إجراء اختبارات تمهيدا لصيانته (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
مهندسو صيانة جسر وادي الأثل أثناء إجراء اختبارات تمهيدا لصيانته (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية

بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس

خطف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعد وقفة النقابة العامة في طرابلس
إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل

إدانة كندي صدم عائلة مسلمة في 2021 بتهمة القتل
شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات

شاهد في «اقتصاد بلس»: «خطف النقيب» يعقِّد أزمة اعتصام أساتذة الجامعات
شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة إيسواتيني

شاهد.. «في التسعين» المنتخب الوطني يستهل مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة ...
قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي

قمة الرياض... قراءة في البيان الختامي
«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر

«نيويورك» تلاحق «بيبسي كو» لتعريض البيئة والصحة العامة للخطر
طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى

طبيب يحذر:المضادات الحيوية السبب في مشاكل الكلى
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة على قناة الوسط «WTV»
«وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة على قناة الوسط «WTV»
وفاة مواطن نيجيري غرقا في البحر بمصيف بسرت
وفاة مواطن نيجيري غرقا في البحر بمصيف بسرت
تسليم 520 عائلة في درنة صكوك الدفعة السابعة من التعويضات
تسليم 520 عائلة في درنة صكوك الدفعة السابعة من التعويضات
في «اقتصاد بلس» على قناة الوسط: تراجع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأسر
في «اقتصاد بلس» على قناة الوسط: تراجع التضخم وانخفاض القيمة ...
التومي يجتمع مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني لإطلاق المرحلة الثالثة من «دعم البلديات»
التومي يجتمع مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني لإطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
إنجاز 95% من مدرسة نموذجية جديدة في صرمان
إنجاز 95% من مدرسة نموذجية جديدة في صرمان...
«راس لانوف» تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين.. الأحد
«راس لانوف» تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين.. الأحد...
الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل في الجفارة
الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل في الجفارة...
التومي يجتمع مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني لإطلاق المرحلة الثالثة من «دعم البلديات»
التومي يجتمع مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني ......
في «اقتصاد بلس» على قناة الوسط: تراجع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأسر
في «اقتصاد بلس» على قناة الوسط: تراجع التضخم وانخفاض القيمة ......
المزيد