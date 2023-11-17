الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الانتهاء من اختبارات التحميل لجسر وادي الأثل، الذي تجري صيانته في منطقة الجفارة، وذلك بعد إجراء أعمال المعالجة والمقارنة مع باقي أجزاء الجسر التي لن تجري لها صيانة.

وأوضح الجهاز، في بيان الخميس، أن نتائج الاختبارات كانت جيدة جدا، مضيفا أن الشركة المنفذة لا تزال مستمرة في تنفيذ باقي بنود عقد الصيانة، من أعمال تكسية وتدعيم وتسوية لمجرى الوادي.

مشاريع الطرق ضمن خطة «عودة الحياة» تتجاوز 1400 كيلو متر

قبل ذلك، قال الجهاز إنه رصف ما يتجاوز طوله 1440 كيلومترا في جميع أنحاء ليبيا ضمن خطة «عودة الحياة».

- استمرار العمل في رصف طريق مدرسة «ليبيا المجد» بطرابلس (صور)

- الانتهاء من تسوية طريق البئر الرابط بمدينة الحرابة الجديدة

- فرش طبقة الأسفلت الأولى بطريق حي الأندلس البحري بطرابلس

وتشمل تلك الأعمال تطوير الطرق بين المدن، ومن أهمها طرق الجنوب الليبي مثل طريق الشويرف - براك بطول 140 كيلومترا، وطريق نالوت - غدامس الذي شارف على الانتهاء، وطريق أوباري - غات بطول 360 كيلومترا الذي جرى التعاقد عليه، ولم تبدأ أعماله بعد.

كما تضم المشروعات: الطريق الساحلي الذي يمتد على طول الطريق بين تاورغاء ومنفذ رأس اجدير بطول 310 كيلومترات، والمشروع الذي انطلق منذ أيام، وهو طريق طبرق - امساعد المزدوج؛ مما يعزز الربط بين شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها.

مهندسو صيانة جسر وادي الأثل أثناء إجراء اختبارات تمهيدا لصيانته (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)