فرش طبقة الأسفلت الأولى بطريق حي الأندلس البحري بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل شركة الأشغال العامة في طرابلس تنفيذ أعمال المرحلة السادسة لمشروع طريق حي الأندلس البحري بفرش طبقة الأسفلت الأولى باتجاه جزيرة شارع البريد.

يبلغ طول الطريق، الذي يشرف عليه جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، تسعة آلاف و370 مترا، وبعرض 16 مترا، ويمتد من جزيرة سوق الثلاثاء شرقا حتى جنزور غربا، حسبما أعلنت منصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

العمل مستمر في رصف طرق غريان

وضمن أعمال مكتب الجبل الغربي، التابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، يجرى وضع طبقة الأساس الحبيبي بشارع طيبة، ضمن مشروع المرافق المتكاملة لمدينة غريان بطول 1170 مترا.

- إزالة كوابل كهرباء عن مسار فتح الطريق البحري بحي الأندلس

- بدء المرحلة الرابعة لفتح مسارات طريق 20 رمضان في طرابلس

- بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»

وسيجرى رش طبقة التشريب (MCO)، تمهيداً لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة، بينما لا يزال العمل جاريا بمشروع صيانة وتوسيع شارع النهضة في غريان بطول 1626 م، على أن تنتهي أعمال الرصف خلال الأسبوع المقبل.