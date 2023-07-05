إزالة كوابل كهرباء عن مسار فتح الطريق البحري بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إزالة كوابل ضغط عالٍ عن مسار فتح الطريق البحري بمنطقة حي الأندلس وتنفيذ خروجات كوابل.

وأجرت الأعمال الفرق الفنية بدائرة توزيع حي الأندلس تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس، وشملت تنفيذ خروجات كوابل جهد «11 ك.ف» من محطة «سي حامد» جهد «11/30/220 ك.ف» لثلاثة خروجات جهد «11 ك.ف» بطول كيلومترين.

وصول كوابل كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء

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وأيضًا تنفيذ عدد «عبارتين» مسافة 30 مترًا لكل عبارة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بطول 500 متر، ويأتي ذلك ضمن جهود دعم الشبكة الكهربائية بالطريق البحري في منطقة حي الأندلس.

وأمس الثلاثاء، وصلت كوابل كهربائية مختلفة الأحجام مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر ميناء طرابلس البحري.

إزالة كوابل كهرباء عن مسار فتح الطريق البحري بحي الأندلس، 5 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

إزالة كوابل كهرباء عن مسار فتح الطريق البحري بحي الأندلس، 5 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)