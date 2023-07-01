«الكهرباء»: عودة التيار لمناطق بجنوب طرابلس بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، العمل على إصلاح عطل بمحطة «الآجر 30/11» بمنطقة الكريمية والمغذية لعدة مناطق بجنوب طرابلس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إنه سيجري إعادة التيار الكهربائي لمواطني المناطق المذكورة بعد قليل فور إصلاح العطل.

«الكهرباء»: استكمال تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة العمل على تنفيذ مشروع محطة تحويل وازن جهد «11/66 ك.ف» في مراحلها الإنشائية.

وتُجرى الأعمال تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل، وذلك في إطار ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المواطنين ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.