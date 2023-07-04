وصول كوابل كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت كوابل كهربائية مختلفة الأحجام إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر ميناء طرابلس البحري.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء، إنه جرى توريد هذه الكوابل من شركة «الصناعات الكهربائية»، وذلك ضمن جهودها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية، وضمان استقرارها في عديد المناطق.

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بالصور.. وصول 5 حاويات كوابل لشركة الكهرباء

يوم السبت الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول خمس حاويات محملة ببكرات كوابل كهربائية إلى مخازنها الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري. وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الكوابل بأحجام مختلفة لشبكة التوزيع موردة من شركة «الصناعات الكهربائية».

من وصول كوابل كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء، 4 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول كوابل كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء، 4 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول كوابل كهربائية إلى مخازن شركة الكهرباء، 4 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)