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بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 02:50 مساء
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»
من أعمال إزالة المخالفات وفتح المسارات بأحد شوارع العاصمة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
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أعلن مسؤول بشركة الخدمات العامة في طرابلس، اليوم الأحد، انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال إزالة المباني المخالفة وفتح المسارات بطريق «20 رمضان».

ونقلت منصة «حكومتنا» عن مدير مكتب الإعلام والتوعية بشركة الخدمات العامة في طرابلس، عبدالفتاح الغضبان، القول إن المرحلة الرابعة من توسعة الطريق ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها ستستهدف القاطع الممتد بين جسري الطريق السريع وعرادة.

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إنجاز 85% من العمل بالطريق من جسر عرادة إلى الطريق السريع
ولفت الغضبان إلى أن «الخدمات العامة في طرابلس» أنجزت 85% من أعمال المرحلة الأولى للطريق نفسه من جسر عرادة إلى الطريق السريع. كما تمكنت من استكمال المرحلة الثانية للطريق بالقاطع الممتد من جسر الطريق السريع حتى عيادة المجد، بنسبة إنجاز بلغت 45%، وفق المسؤول.

من أعمال إزالة المخالفات وفتح المسارات بأحد شوارع العاصمة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال إزالة المخالفات وفتح المسارات بأحد شوارع العاصمة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال إزالة المخالفات وفتح المسارات بأحد شوارع العاصمة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
من أعمال إزالة المخالفات وفتح المسارات بأحد شوارع العاصمة طرابلس، 5 نوفمبر 2023. (شركة الخدمات العامة)
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