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الانتهاء من تسوية طريق البئر الرابط بمدينة الحرابة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 06:38 مساء
الانتهاء من تسوية طريق البئر الرابط بمدينة الحرابة الجديدة
من أعمال تسوية طريق البئرين الرابط بمدينة الحرابة الجديدة (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
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أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات اليوم السبت الانتهاء من أعمال تسوية طريق البئر الغربي والبئر الشرقي الرابط بمدينة الحرابة الجديدة، والبالغ طوله 5 كيلو مترات.

وأكد الجهاز الانتهاء من أعمال التسوية بالكامل وأعمال الحفر والردم، وسحب عينات الكثافة الحقلية للتربة الطبيعية، مضيفًا أنه جار العمل على توريد الأساس الحبيبي للمشروع.

ينفذ الطريق الرابط بمدينة الحرابة الجديدة تحت إشراف مكتب نالوت غدامس، وإدارة مشروعات الطرق الزراعية.

متابعة لأعمال تطوير صالة مطار مصراتة
وفي موقع آحر، زار عدد من المسؤولين مشروع الطريق الساحل/ القطاع الشرقي وصالة مطار مصراتة التي تجري فيها أعمال تطوير.

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وقال الجهاز إن ذلك جاء ضمن المتابعات الدورية لمشاريع عودة الحياة، وأن الزيارة قام بها مساعد مدير عام الجهاز أحمد عبدالحفيظ القويضي برفقه رئيس قسم الجودة بإدارة الطرق الرئيسية محمد علي حمودة.

وشدد حمودة بدوره على ضرورة إنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المقدمة من الشركات المنفذة.

من أعمال تسوية طريق البئرين الرابط بمدينة الحرابة الجديدة (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
من أعمال تسوية طريق البئرين الرابط بمدينة الحرابة الجديدة (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
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