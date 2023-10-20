بالصور.. استمرار أعمال صيانة الطريق الساحلي باتجاه طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أعمال صيانة الطريق الساحلي، وذلك بفرش طبقة الإسفلت السطحية للقاطع الممتد من جسر النقازة باتجاه العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة استمرار تنفيذ مشروع آخر هو طريق البئرين الغربي والشرقي الرابط بمدينة الحرابة الجديدة بطول 5 كيلو مترات.

انتهاء بعض مراحل الطريق الرابط بمدينة الحرابة الجديدة

وأكد الجهاز الانتهاء من أعمال التسوية بالكامل وأعمال الحفر والردم بالمشروع، بجانب سحب عينات الكثافة الحقلية للتربة الطبيعية، فيما لا يزال العمل مستمرًا لتوريد الأساس الحبيبي للطريق.

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ديوان المحاسبة يتابع أعمال صيانة الطريق الساحلي

وفي أغسطس الماضي، شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على أن عامل الوقت وتأمين الطريق وجودة التنفيذ من أهم المهام التي يجب أن تلتزم بها الشركات المنفذة لمشروع صيانة الطريق الساحلي.

وأضاف شكشك في اجتماع لمتابعة مشروعات صيانة الطريق الساحلي: «نريد أن نركز على الجودة ونحن في ديوان المحاسبة سنتابع التنفيذ أولًا بأول ويجب أن تكون المواصفات المتبعة وفقًا للعقد».

رصف الطريق الساحلي باتجاه طرابلس، 20 أكتوبر 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

رصف الطريق الساحلي باتجاه طرابلس، 20 أكتوبر 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

أعمال تنفيذ طريق بمدينة الحرابة الجديدة ، 20 أكتوبر 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

أعمال تنفيذ طريق بمدينة الحرابة الجديدة ، 20 أكتوبر 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)