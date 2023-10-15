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افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 10:09 مساء
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
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أعلنت شركة الخدمات العامة مساء اليوم الأحد افتتاح طريق رأس حسن الممتد من جزيرة سيدي المصري إلى جزيرة رأس حسن في العاصمة طرابلس.

جاء الافتتاح بعد توسعة ورصف الطريق وإلغاء الإشارة الضوئية واستبدالها بجزيرة دوران، بحسب صور نشرتها الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وشملت عمليات التوسعة إنشاء حرف «U» في مداخل جزيرة رأس حسن كافة للقضاء على أي ازدحام مروري بجزيرة الدوران وجزيرة بن تركية وشارع جرابة وشارع رأس حسن، بالإضافة إلى إنشاء حرف «U» في نهاية طريق رأس حسن للقضاء على الاختناق المروري الحاصل بجزيرة سيدي المصري.

طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
طريق رأس حسن في طرابلس، الأحد 15 أكتوبر 2023 (شركة الخدمات العامة)
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