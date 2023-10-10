  • Alwasat News
Atwasat

العابد يبحث تسهيل جلب العمالة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 01:01 مساء
العابد يبحث تسهيل جلب العمالة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري
العابد يبحث ملف العمالة المطلوبة لمشروع طريق غات - أوباري، 9 أكتوبر 2023. (وزارة العمل)
alwasat radio

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد تسهيل إجراءات جلب اليد العاملة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، مدير مشروع طريق غات - أوباري عمرو قنديل، ومدير المشروع عن جهاز تنفيذ مشروعات الموصلات عبدالرحمن الأنصاري، وعدد من المهندسين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة: صيانة للطريق بين ودان وسرت

وبحث اللقاء تسهيل إجراءات دخول العمالة الفنية المطلوبة، وأكد الوزير تذليل كل الصعاب لضمان تنفيذ المشروع أسرع وقت لما يمثله من أهمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: سندعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق المنكوبة
الدبيبة: سندعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق المنكوبة
النيابة تحبس متهمين بالاستيلاء على أموال «الرقابة على الأغذية»
النيابة تحبس متهمين بالاستيلاء على أموال «الرقابة على الأغذية»
العابد يبحث تسهيل جلب العمالة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري
العابد يبحث تسهيل جلب العمالة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري
إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في درنة بعد صيانتها
إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في درنة بعد صيانتها
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
المزيد
«الكهرباء»: شد أسلاك بمحطة الأبرق
«الكهرباء»: شد أسلاك بمحطة الأبرق...
الكبير يبحث مع شركة بريطانية ملف طباعة العملة الصديقة للبيئة
الكبير يبحث مع شركة بريطانية ملف طباعة العملة الصديقة للبيئة...
ضبط مطلوب في واقعة تهديد أمه بالقتل بطرابلس
ضبط مطلوب في واقعة تهديد أمه بالقتل بطرابلس...
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
استقرار جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية...
إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في درنة بعد صيانتها
إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في درنة بعد صيانتها...
المزيد