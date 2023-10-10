العابد يبحث تسهيل جلب العمالة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد تسهيل إجراءات جلب اليد العاملة للشركة المنفذة لطريق غات - أوباري.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، مدير مشروع طريق غات - أوباري عمرو قنديل، ومدير المشروع عن جهاز تنفيذ مشروعات الموصلات عبدالرحمن الأنصاري، وعدد من المهندسين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وبحث اللقاء تسهيل إجراءات دخول العمالة الفنية المطلوبة، وأكد الوزير تذليل كل الصعاب لضمان تنفيذ المشروع أسرع وقت لما يمثله من أهمية.