الدبيبة يوجه بمعالجة العوائق أمام صيانة طريق غات - أوباري وتشغيل محطة صرف سبها

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بمعالجة العوائق أمام الانطلاق الفعلي لمشروع صيانة وتطوير طريق غات - أوباري الذي يتجاوز طوله 360 كيلومترا.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح لمتابعة مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي لإعادة إعمار بلدية مرزق، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

تأهيل محطة الصرف الصحي سبها

وأمر الدبيبة بحل المشكلات أمام تأهيل وتشغيل محطة الصرف الصحي سبها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان المدينة.

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واتفق الطرفان على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية المكلفة بعدد من المشروعات في المنطقة الجنوبية، والإجراءات المتخذة من البلديات في تنفيذ ميزانية التنمية المحلية وضرورة استخدامها بشكل سليم.