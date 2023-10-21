بالصور.. استمرار العمل في طريق العقربية- الوطية ببلدية الجميل

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل العمل في مشروع طريق العقربية - الوطية ببلدية الجميل بطول 3.8 كيلو متر، حسب جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت إن أعمال تنفيذ طبقة الأساس الحبيبي لا تزال مستمرة، عبر شركة «المكامن» للمقاولات العامة، وإشراف مكتب مشروعات الساحل الغربي، وإدارة مشروعات الطرق الزراعية.

العمل مستمر لصيانة الطريق الساحلي

وأكد الجهاز أمس الجمعة استمرار أعمال صيانة الطريق الساحلي، وذلك بفرش طبقة الإسفلت السطحية للقاطع الممتد من جسر النقازة باتجاه العاصمة طرابلس.

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كما أشار إلى استمرار تنفيذ مشروع آخر هو طريق البئرين الغربي والشرقي الرابط بمدينة الحرابة الجديدة بطول 5 كيلو مترات.

تنفيذ مشروع طريق العقربية - الوطية ببلدية الجميل. (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

تنفيذ مشروع طريق العقربية - الوطية ببلدية الجميل. (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)