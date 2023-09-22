«حكومتنا»: انتهاء أعمال حصر أضرار شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الجمعة، انتهاء فريق اللجنة الفنية للطوارئ من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية الناتجة عن الفيضانات والسيول المصاحبة للعاصفة المتوسطية «دانيال».

وقال رئيس غرفة الطوارئ بالمصلحة، حسين سويدان، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%، وفق ما نقلت عنه منصة «حكومتنا» الرسمية.

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وأكد سويدان انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.

وقبل أسبوع، أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار المشكلة من مصلحة الطرق، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترا، مشيرة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ90 هكتارا.