وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة: صيانة للطريق بين ودان وسرت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، استمرار أعمال صيانة انجراف واقع على الطريق العام بين ودان وسرت، بوادي زقار في بلدية الجفرة.

وأضافت الوزارة أن مكتب إعلام مصلحة الطرق والجسور يتابع الأشغال القائمة لصيانة الانجراف والتي تجريها شركة «برديج» للمقاولات العامة، بعد تعاقد مصلحة الطرق والجسور معها.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وافقت وزارة المواصلات على ثلاثة مشاريع صيانة وتمهيد طرق تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 656 مليون دينار، منها طريق ودان- سرت.

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صيانة طريق ودان- سرت بتكلفة 148 مليون دينار تقريبًا

منحت الوزارة الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة طريق «ودان - سرت»، القاطع الثالث، بطول 83 كيلومترًا، وبقيمة إجمالية 148 مليونًا و750 ألف دينار.

كما وافقت على التعاقد على تنفيذ صيانة القاطع الثاني للطريق نفسه، بطول 72 كيلومترا، وبقيمة إجمالية 133 مليون دينار.

ومنحت حق التعاقد على تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع «طبرق - امساعد» بطول 150 كيلومترا، بقيمة 375 مليونا و328 ألف دينار.

عمال أثناء صيانة طريق ودان- سرت بوادي زقار في الجفرة. (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

عمال أثناء صيانة طريق ودان- سرت بوادي زقار في الجفرة. (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

عمال أثناء صيانة طريق ودان- سرت بوادي زقار في الجفرة. (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)