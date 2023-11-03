طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت

القاهرة - بوابة الوسط

نوه مكتب شؤون المرور في مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الجمعة، بأنه سيجرى قفل طريق الشط وكل الطرق المؤدية إليه من الثامنة من صباح الغد السبت.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» للمواطنين وسائقي المركبات أن قفل الطريق الشط والطرق المؤدية إليه سيكون «من الإشارة الضوئية ببرج أبوليلة إلى مدخل طريق 11 يونيو، وذلك لإقامة نصف ماراثون العاصمة 21 Km في دورته السادسة».

بناء على ذلك، طالبت شركة الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» المسافرين على رحلاتها بالتوجه إلى الطريق البحري من الناحية الشرقية لجزيرة أسبان في تاجوراء كما هو موضح في الصورة.

المسار المقترح للوصول إلى مطار معيتيقة. (شركة الخطوط الجوية الليبية)