وقف تعديات على منتزه على طريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، وقف تعديات على منتزه الأحياء البرية على طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وقالت الإدارة، في بيان مقتضب، إن قوة تابعة لها توجهت إلى أرض بمنتزه الأحياء البرية الكائن على طريق المطار، وأوقفت التعديات عليها من قِبل بعض الخارجين عن القانون.

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ووضعت القوة، رفقة مدير مكتب أملاك الدولة ومديرية أمن النواحي الأربع وشركة الخدمات العامة بطرابلس، العلامات الدالة على التعديات، بينما أجرت لجنة فنية مشكلة من مصلحة أملاك الدولة حصرا للتعديات، للبدء في إزالتها بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

عناصر تابعة لإدارة إنفاذ القانون توقف تعديات على منتزه على طريق المطار في طرابلس، 31 أكتوبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر تابعة لإدارة إنفاذ القانون توقف تعديات على منتزه على طريق المطار في طرابلس، 31 أكتوبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

عناصر تابعة لإدارة إنفاذ القانون توقف تعديات على منتزه على طريق المطار في طرابلس، 31 أكتوبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)