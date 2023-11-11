بدء المرحلة الرابعة لفتح مسارات طريق 20 رمضان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة الخدمات العامة طرابلس المرحلة الرابعة لأعمال الإزالة وفتح المسارات لطريق 20 رمضان من الكوبري السريع إلى كوبري منطقة عرادة.

وأكدت الشركة البدء في المرحلة الرابعة حسب المخطط العام المعتمد داخل بلدية سوق الجمعة، وذلك بالتعاون مع لجنة فتح المسارات ومركز الحرس البلدي التابع لـ«الخدمات العامة».

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كما شارك في بدء أعمال الإزالة وفتح المسارات جهاز «الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وجهاز الشرطة القضائية.

جانب من تنفيذ المرحلة الرابعة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في سوق الجمعة بطرابلس. (شركة الخدمات العامة)

جانب من تنفيذ المرحلة الرابعة لأعمال الإزالة وفتح المسارات بطريق 20 رمضان في سوق الجمعة بطرابلس. (شركة الخدمات العامة)