شركة الخدمات العامة: نقل قبور من الجهة الجنوبية بمقبرة أبو عائشة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت شركة الخدمات العامة طرابلس أقارب المدفونين بمقبرة أبو عائشة إلى الإسراع بمراجعة اللجنة المكلفة الموجودة بالمقبرة، لتبدأ إدارة المقابر نقل القبور من الجهة الجنوبية.

وأوضحت الشركة في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن نقل القبور ياتي ضمن أعمال خطة فتح المسارات للشوارع الفرعية لطريق 20 رمضان بطرابلس.

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والجمعة الماضي، طالبت أقارب المدفونين في مقبرة «أبو عائشة» بمراجعة اللجنة الخاصة لاستكمال نقل القبور من الجهة الشمالية للمقبرة لاستكمال فتح مسارات الطريق.