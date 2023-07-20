شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف في طريق 20 رمضان في طرابلس، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات.

وقالت الحكومة في منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن شركة الخدمات العامة طرابلس تواصل أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف في طريق 20 رمضان حسب المخطط، من جسر الطريق السريع باتجاه منطقة الفرناج.

- استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس

يذكر أن أعمال توسعة طريق 20 رمضان تأتي في إطار سلسلة مشروعات إعادة تأهيل وتهيئة الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 19 يوليو 2023 (حكومتنا)

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 19 يوليو 2023 (حكومتنا)

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 19 يوليو 2023 (حكومتنا)

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 19 يوليو 2023 (حكومتنا)

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 19 يوليو 2023 (حكومتنا)