استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر في مدينة طرابلس أعمال توسعة مسار طريق 20 رمضان من كوبري عرادة باتجاه الفرناج، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا»، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المنصة أن أعمال التوسعة يجري تنفيذها من قبل شركة الخدمات العامة طرابلس، التي واصلت صباح اليوم الجمعة العمل «حسب المخطط لطريق 20 رمضان من كوبري عرادة باتجاه الفرناج، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات والجهات الأمنية المختصة».

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يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل وتهيئة العديد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس. (حكومتنا)

استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس. (حكومتنا)

استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس. (حكومتنا)

استمرار أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس. (حكومتنا)