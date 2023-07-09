الانتهاء من توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال توسعة جزيرة الغيران بالمدخل الغربي للعاصمة طرابلس، التي نفذتها شركتا الخدمات والأشغال العامة، بالتعاون مع مكتب شؤون المرور والتراخيص.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لأعمال التوسعة بمدخل جزيرة الغيران التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

- انقلاب شاحنة نقل وقود واحتراقها في جزيرة الغيران بطرابلس

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعمال التوسعة تأتي في إطار تسهيل حركة المرور وحل المختنقات التي تواجه حركة السير في مدينة طرابلس.

أعمال توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أعمال توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

أعمال توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)