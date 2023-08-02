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استمرار إزالة البناء بمسار طريق 20 رمضان في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 11:27 مساء
استمرار إزالة البناء بمسار طريق 20 رمضان في طرابلس
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
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أعلنت شركة الخدمات العامة بطرابلس، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف للمخطط العام المعتمد اليوم لطريق 20 رمضان في طرابلس، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات.

وقالت الشركة، في منشور على «فيسبوك»، إن شركة الخدمات العامة طرابلس تواصل أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف في طريق 20 رمضان، بالتحديد في الطرق الفرعية، وطرق الخدمات، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات وجهاز الردع والشرطة القضائية ومركز الحرس البلدي التابع للشركة.

- شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)

وتأتي أعمال توسعة طريق 20 رمضان في إطار سلسلة مشروعات إعادة تأهيل وتهيئة الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
جانب من أعمال توسعة طريق 20 رمضان في طرابلس، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)
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