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استمرار العمل في رصف طريق مدرسة «ليبيا المجد» بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 02:52 مساء
استمرار العمل في رصف طريق مدرسة «ليبيا المجد» بطرابلس (صور)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
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أكدت شركة الأشغال العامة في طرابلس استمرار العمل في مشروع رصف الطريق الرابط بين محاذاة سور جامعة طرابلس الخلفي وطريق فكيني.

ويجري العمل في المشروع الذي يقع بشارع مدرسة «ليبيا المجد» في منطقة الهضبة الشرقية ليشمل أعمال بنية تحتية كاملة، من غرف لتجميع مياه الأمطار وغرف الصرف الصحي، مع إزالة الآبار السوداء القديمة للمنازل.

عرض الطريق الجديد 12 مترًا
وتشمل الأعمال كذلك تنفيذ إنارة جانبية للطريق، ورصيف جانبي بعرض مترين لكل اتجاه، بينما يبلغ عرض الطريق 12 مترا من دون رصيف.

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ويجري تنفيذ هذه الأعمال عبر شركة الأشغال العامة في العاصمة، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
جانب أعمال رصف طرق شارع ليبيا المجد بالعاصمة طرابلس (شركة الأشغال العامة)
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