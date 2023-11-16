باتيلي يشدد على ضرورة اجتماع الأطراف الليبية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق سياسي

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية، للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفير تونس في ليبيا الأسعد العجيلي، لتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، حسبما أعلن عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا).

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وأثنى باتيلي على «التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا، ودورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة». ونقل باتيلي عن السفير العجيلي تأكيده دعم بلاده المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات للمبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، في وقت تتردد فيه أنباء عن مبادرة أممية مرتقبة كشفها رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، عقب اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي.