باتيلي يبحث مع اللافي تحديات تواجه تفعيل القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي التحديات السياسية التي تواجه تفعيل القوانين الانتخابية، وذلك في إطار مشاوراته السياسية المستمرة.

وقال باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، إنه بحث مع اللافي سير عملية المصالحة الوطنية، حيث أثنى على «الالتزام المستمر الذي يبديه المجلس الرئاسي بمعية الاتحاد الأفريقي إزاء هذا الملف المهم».

وشدد باتيلي، خلال اللقاء، أن على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسية الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا.

- باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» المرتقبة

غموض بشأن مبادرة محتملة لباتيلي

وأول أمس الإثنين اجتمع باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وسط تكتم بشأن مبادرة أممية مرتقبة كشف عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عقب اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي.

وتواجه العملية السياسية تأزمنًا، منذ اعتماد مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في شهر أكتوبر الماضي، خاصة مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.