باتيلي يعلن نتائج لقائيه مع المنفي والدبيبة.. وتكتم بشأن «المبادرة الأممية» المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي نتائج لقائيه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين في طرابلس، وسط تكتم بشأن مبادرة أممية مرتقبة كشف عنها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الذي يزور واشنطن حاليا) عقب اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي أمس.

وفي حين لم يشر باتيلي إلى هذه المبادرة عقب لقائيه مع المنفي والدبيبة، إلا أنه جدد عقب لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي «استعداده بذل مساعيَّ الحميدة، بما يتماشى مع ولاية البعثة، لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى استقرار مستدام، ويجنب البلاد الوقوع في دورات جديدة من الانقسامات والصراعات»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس».

أما عن لقائه مع الدبيبة، فقد أكد المبعوث الأممي «الاتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة المستعصية، والحاجة إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية الوطنية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس». كما شدد «على ضرورة أن يسعى جميع الأطراف الرئيسيين، بحسن نية، إلى التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي لوضع البلاد على طريق انتخابات نزيهة وشاملة». وقال المسؤول الأممي إن «البعثة تقف على أهبة الاستعداد لتيسير الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل».

جاء لقاء باتيلي مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن المبعوث الأممي قدم خلال اتصال هاتفي مع تكالة مبادرة لحل الأزمة السياسية تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاقها في الفترة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.

باتيلي في طرابلس وتكالة في واشنطن

وتزامن اللقاءان اللذان أجراهما المبعوث الأممي في طرابلس أمس، مع مباحثات أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة في واشنطن مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بشأن «المبادرة المرتقبة لباتيلي التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

ويوم الإثنين، وصل تكالة إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية رفقة وفد من المجلس ضم أعضاء المجلس جمعة الشاوش وحسن الحبيب ومحمد معزب. وقال المكتب الإعلامي إن اجتماع تكالة مع المسؤولين الأميركيين «تمحور حول أهم الملفات السياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى سبل حل الأزمة السياسية الليبية، كما جرى التحاور حول مبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا عبدالله باتيلي التي يزعم عرضها في وقت قريب».

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الحراك السياسي الحاصل جاء بعد بضعة أيام من لقاء رئيسي المجلس الأعلى للدولة والنواب في القاهرة، الذي لم يسفر عن نتائج ملموسة واتفق فيه رئيسا المجلسين على «التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي - ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه»، وفق بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

ويقول مراقبون إن انسدادا تشهده العملية السياسية في البلاد منذ اعتماد مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في شهر أكتوبر الماضي، في مقابل إعلان تكالة تمسكه بالمخرجات الصادرة عن لجنة «6+6» التي وقع عليها طرفا اللجنة في الثالث من يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

الدبيبة وباتيلي خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2023. (البعثة الأممية)

نورلاند ومسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأميركية جوشوا هاريس يستقبلان تكالة، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)