5 دول غربية تؤيد دعوة باتيلي إلى تسوية تمهد لانتخابات وحكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت خمس دول غربية اليوم الثلاثاء «تأييدها بقوة» دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للقادة الليبيين كافة للعمل معًا من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة.

وقالت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا إن المسار المتفق عليه بالإجماع الذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي، حسب بيان مشترك نشره حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «إكس».

دعوة باتيلي إلى تسوية سياسية نحو عملية انتخابية

وشارك حساب السفارة نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، الذي أشار فيها إلى استكمال لجنة «6+6» للقوانين الانتخابية بما يتيح فرصة لكسر الجمود الحالي في ليبيا، على الرغم من القضايا المتبقية التي ينبغي ضبطها والاتفاق عليها من خلال تسوية سياسية بين أصحاب الشأن الرئيسيين.

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ودعا باتيلي أصحاب الشأن جميعهم، بمن فيهم القادة الرئيسيون، إلى الاجتماع والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سلمية، يكون عمادها حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، معربا عن استعداد البعثة الأممية لتيسير هذه العملية.