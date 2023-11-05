  • Alwasat News
Atwasat

المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 05:09 مساء
المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، أن الوصول إلى الانتخابات «يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي»، مؤكدًا تحفزه «للمضي في استكمال مبادئ خارطة طريق الحوار السياسي الليبي».

وأعلن المنفي في سلسلة تدوينات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2702) الصادر في 30 أكتوبر الماضي بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيدًا بما جاء في القرار بشأن «النص على أن وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي هي المرجع الحاكم للمرحلة مكملًا مفسرًا للاتفاق السياسي لعام 2015».

استكمال تنفيذ خارطة الطريق
وقال المنفي «إن التجربة عززت ما جاء في القرار بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة (بخارطة الطريق) واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة».

- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
- المنفي يدعم تشكيل لجنة خبراء من درنة والمناطق المنكوبة لإعادة التنمية والإعمار
- نورلاند يؤكد للمنفي دعم المجتمع الدولي عمل اللجنة المالية العليا

وأضاف المنفي أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق»، التي اعتمدها ملقتى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر 2020.

حل الخلافات بشأن الانتخابات
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر القرار رقم (2702) «بالإجماع» والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024، ويحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» أسقطت قنابل تزن 1800 كغم على مخيم جباليا.. وواشنطن تطلب تفسيرا
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار ...
حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»
حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان...
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق ...
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
المزيد
المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي
المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات ......
النقد الأجنبي في ليبيا.. ما هي استخداماته وتوزيعاته على المصارف؟
النقد الأجنبي في ليبيا.. ما هي استخداماته وتوزيعاته على ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20......
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في ......
المزيد