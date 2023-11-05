المنفي: الوصول إلى الانتخابات يحتاج حوارًا يشمل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، أن الوصول إلى الانتخابات «يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي»، مؤكدًا تحفزه «للمضي في استكمال مبادئ خارطة طريق الحوار السياسي الليبي».

وأعلن المنفي في سلسلة تدوينات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2702) الصادر في 30 أكتوبر الماضي بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيدًا بما جاء في القرار بشأن «النص على أن وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي هي المرجع الحاكم للمرحلة مكملًا مفسرًا للاتفاق السياسي لعام 2015».

استكمال تنفيذ خارطة الطريق

وقال المنفي «إن التجربة عززت ما جاء في القرار بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة (بخارطة الطريق) واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة».

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وأضاف المنفي أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق»، التي اعتمدها ملقتى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر 2020.

حل الخلافات بشأن الانتخابات

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر القرار رقم (2702) «بالإجماع» والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024، ويحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد».