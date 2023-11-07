بحضور باتيلي.. اجتماع لجنة «5+5» ومجموعة العمل الأمنية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

عُقِد في تونس اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، إنه حضر اليوم بتونس الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة «5+5» بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين؛ حيث جرى استعراض التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وتابع المبعوث الأممي: «لقد أثنيت على اللجنة العسكرية المشتركة لتحليها بالمسؤولية والوحدة»، مشددًا على أهمية دورهم في «التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل ذات الصلة».

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وفي 25 يوليو الماضي، اجتمعت اللجنة العسكرية ومجموعة العمل الأمنية في مدينة بنغازي بحضور باتيلي، وتطرقت إلى ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، التقى المبعوث الأممي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وناقش معهم «التحديات الأمنية الراهنة، والحاجة لمؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة»، حسبما أعلن وقتها في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس».

جانب من اجتماع لجنة «5+5» بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (حساب باتيلي على إكس)

جانب من اجتماع لجنة «5+5» بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي والرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (حساب باتيلي على إكس)