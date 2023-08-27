البعثة الأممية تبحث إشراك المجتمع المدني في دعم جهود «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية «5+5»، وذلك مع عدد من ناشطي وناشطات المدتمع المدني الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للبعثة، في بيان عبر منصة «إكس»: «انضم عشرون من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، لمناقشة سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

الأربعاء الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة تشاورية حول تطورات الوضع الليبي، وسبل إنهاء الانسداد السياسي في البلاد.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الأطراف جميعها إلى تسريع تنفيذ خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف 8 أكتوبر 2020، والتي سيجرى تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن. كما حثوا الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذها بالكامل عبر الدفع نحو انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

الجربي تدعو لإلغاء قوانين تعوق عمل المجتمع المدني وإشراك النساء والشباب في العملية السياسية

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مطالب بإلغاء القوانين التي تعوق عمل المجتمع المدني

طالبت الناشطة السياسية نورا الجربي، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن، بإلغاء القوانين واللوائح القمعية التي تعوق عمل منظمات المجتمع المدني في الداخل الليبي قبل إجراء أي استحقاقات انتخابية في ليبيا، لضمان شفافية ونزاهة تلك الاستحقاقات، مؤكدة أن «العمل المدني هو الضمانة الأساسية لإجراء تصويت حر ونزيه».

عشرون من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا يلتقون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 27 أغسطس2023(الأمم المتحدة)

عشرون من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا يلتقون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 27 أغسطس2023(الأمم المتحدة)عشرون من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 27 أغسطس2023(الأمم المتحدة)