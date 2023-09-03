باتيلي: ناقشت مع لجنة «5+5» التحديات الأمنية الراهنة والحاجة لمؤسسات موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التحديات الأمنية الراهنة، والحاجة لمؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة.

وأوضح باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، إن اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ناقش التحديات الأمنية الراهنة، وخاصة الأحداث المأساوية الأخيرة في طرابلس.

وأضاف أن النقاشات تطرقت أيضًا إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».

وأمس السبت، أكد باتيلي خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية إجراء الانتخابات الليبية «في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية».

- باتيلي: أحداث طرابلس الأخيرة تقوض جهود تهيئة بيئة مواتية للانتخابات

- باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

باتيلي: أحداث طرابلس الأخيرة تقوض جهود تهيئة بيئة أمنية مواتية للانتخابات

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 25 أغسطس، قال المبعوث الأممي إن «الأحداث الأخيرة في طرابلس تقوض الجهود المستمرة لتهيئة بيئة أمنية مواتية للانتخابات وتؤكد الحاجة الملحة لإنشاء سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة».

وشهدت طرابلس، قبل أسبوعين، اشتباكات مسلحة بعدما احتجز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يعلن إطلاقه في وقت لاحق.

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الأحد 3 سبتمبر 2023 (حساب باتيلي على موقع إكس)