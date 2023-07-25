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انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:08 مساء
انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، يتحدث خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي. (صورة من بث مباشر)
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انطلق في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اللواء مختار النقاصة، في كلمته خلال انطلاق الاجتماع، الدول المشاركة في عملية برلين إلى الضغط من أجل إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

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وعلق النقاصة على الوضع السياسي قائلا إن «الأجسام السياسية التي تطالب إعلاميا بالانتخابات، هم بالواقع ضد الانتخابات»، مؤكدا، «لا توجد معطيات لإجراء الانتخابات في المدة القريبة».

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