شركة إيطالية تفوز بعقد بـ300 مليون دولار في حقل البوري

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

فازت شركة «روسيتي مارينو» الإيطالية للخدمات الهندسية والإنشاءات بعقد بـ300 مليون دولار، لتوفير خدمات هندسية في إطار مشروع لتطوير حقل البوري البحري للغاز الطبيعي.

وذكر موقع «إنرجي كابيتال آند باور» أن شركة «سايبم» الإيطالية، التي تعمل في خدمات حقول النفط، منحت شركة «روسيتي مارينو» عقدا بـ300 مليون دولار، لتنفيذ خدمات هندسية وإنشاءات في حقل البوري البحري.

بموجب العقد، ستكون الشركة الإيطالية مسؤولة عن بناء وحدة استعادة الغاز المشتعل، تزن خمسة آلاف طن تقريبا، وتعديل منصة المعالجة المركزية الحالية، لاستيعاب وحدة استعادة الغاز الجديدة، مع تجديد وحدة سكن الموظفين.

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وتحول وحدة الاستعادة الغاز المشتعل إلى وقود يمكن استخدامه في المصافي أو بيعه لطرف ثالث، لتحقيق الربح. ويوفر هذا النظام آلية موثوقة للطاقة القابلة للاستخدام، التي يمكن أن تقلل من تكلفة الطاقة اللازمة لتشغيل عمليات التكرير.

يعد المشروع جزءا من عقد بمليار دولار موقع بين «سايبم» وشركة مليتة للنفط والغاز من أجل تطوير حقل البوري البحري للغاز الطبيعي. ومن المقرر أن يكتمل بداية العام 2026.