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شركة إيطالية تحصل على عقد بمليار دولار لتطوير حقل البوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 10:51 صباحا
شركة إيطالية تحصل على عقد بمليار دولار لتطوير حقل البوري
منصة بحرية بحقل البوري النفطي، 10 يونيو 2021، (أرشيفية: شركة مليتة)
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أعلنت الشركة الإيطالية «سايبم» حصولها على عقد من شركة مليتة للنفط والغاز لتطوير مشروع حقل البوري للغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار.

واستعرضت الشركة، في بيان أمس الخميس، بنود العقد التي تشمل تركيب وتشغيل وحدة استعادة الغاز بقدرة خمسة آلاف طن في المنشأة التي تبعد 120 كيلومترا عن الساحل الليبي، إلى جانب مد أنابيب بطول 28 كيلومترا تربط بين وحدتين في الحقل ومنصات صبراتة.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وستنفذ سفينة الرافعة شبه الغاطسة «Saipem 7000» أعمال التطوير التي ستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحقل، وفق البيان.

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وتصل الاحتياطات المثبتة من النفط الخام في حقل البوري إلى 720 مليون متر مكعب، و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى ستة مليارات متر مكعب، ويعتبر الحقل أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في البحر المتوسط.

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