أبرزها «البوري».. ما هو إنتاج حقول النفط البحرية الليبية؟

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط أن حقول النفط والغاز البحرية الليبية تنتج مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 42.5 ألف برميل نفط.

وتصدر حقل البوري الحقول البحرية، فهو الأكبر بينها في البحر المتوسط، إذ ينتج نحو 23.5 ألف برميل نفط يومياً. وتدير شركة مليتة للنفط والغاز حقل البوري الذي يقع على مسافة 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط، وبدأ إنتاجه العام 1988 بعد اكتشافه العام 1976 .

حقل الجرف البحري

أما حقل الجرف البحري الذي يقع على بعد 130 كم شمال غرب مدينة طرابلس، يصل إنتاجه إلى 19 ألف برميل يومياً، وتديره شركة المبروك للعمليات النفطية، واكتُشف عام 1967، وبدأ إنتاجه العام 2003.

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حقل بحر السلام البحري

وأخيراً، ينتج حقل بحر السلام البحري مليار واحد و40 ألف قدم مكعب غاز يومياً، ويقع على بعد 110 كم من الساحل الليبي، تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وبدأ إنتاجه العام 2005.

وفي يناير الماضي، عاد الجدل بشأن الحقول البحرية بعدما وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية اتفاقية بقيمة ثمانية مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطاتها من ستة تريليونات قدم مكعب، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً لفترة تناهز الـ25 عاما.