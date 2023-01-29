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عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 09:53 مساء
عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون. (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع شركة «إيني» البالغة 8 مليارات دولار؛ ما يعني أن الدولة الليبية ستدفع 4 مليارات دولار في المشروع.

 تصريحات عون  جاءت خلال مشاركته في جلسة نقاشية افتراضية عبر منصة «كلوب هاوس» مساء اليوم الأحد، جرى بثها عبر موقع «فيسبوك».

عون: ليبيا لا تضمن حصتها في كمية الغاز دون توثيق الاتفاق
وأوضح الوزير عون: «في اتفاقات الغاز لا بُد من ضمان مشترٍ للغاز لمدة طويلة»، لكنه أشار إلى أن ليبيا لا تضمن حصتها في كمية الغاز المستخرجة إذا لم يكن الاتفاق موثقًا، وهو موضوع مذكرة إيضاحية وجهتها الوزارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

وأثار المشاركون في النقاش تخوفات تتعلق بطبيعة إلزام الجانب الإيطالي بضخ 4 مليارات دولار في المشروع، فضلاً عن «غياب الشفافية» حول بنود الاتفاق، والتساؤل حول وجود دراسة جدوى حكومية حول المشروع من عدمه.

وزير النفط والغاز: ليست لديّ نسخة من الاتفاقية مع «إيني» 
وقال وزير النفط والغاز إنه لا يمتلك نسخة من الاتفاقية، وأرسل مذكرة اعتراض على الاتفاقية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما أثار امتعاض المشاركين في النقاش بقولهم: كيف لا يكون لدى وزير النفط والغاز نسخة من الاتفاقية؟

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وشارك في النقاش عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير لجنة ملاك شركة «مليتة» مسعود سليمان، الذي قال إن الاتفاق «جيد وفي صالح الدولة الليبية» مقارنة بعقود الاتفاق بين شركة «إيني» مع دول جوار، خاصة حقل «ظهر» المصري.

عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط: لا نشكك في وطنية محمد عون
وتعليقًا على الانتقادات التي واجهها وزير النفط والغاز قال سليمان: «لا نشكك في الوزير محمد عون»، متوقعًا في الوقت نفسه دخول أحد الحقلين المتعاقد عليهما الإنتاج في العام 2026، لافتًا إلى أن الاتفاق يحدد نسبة الشريك الإيطالي عند 30% والنسبة الباقية 70% للدولة الليبية، في حين قال إن مؤسسة النفط لم تُوقّع اتفاقًا جديدًا، ولكن ما جرى تأسيس على الاتفاق السابق؛ نتيجة تفاوض لجنة فنية وطنية محايدة.

وأمس السبت، عبَّر عون في تصريحات مع برنامج «هذا المساء» الذي تبثه قناة «الوسط» (wtv) عن رفض اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا الذي وقعته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية.

وجرى توقيع الاتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعبة يوميًا لفترة تناهز 25 عامًا.

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