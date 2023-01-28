عون عن اتفاق الغاز مع «إيني»: غير قانوني.. ويفرط في ثروات الدولة الليبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

رد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، على تصريحات تليفزيونية لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بشأن نية مؤسسة النفط توقيع اتفاق مع «إيني»، اليوم السبت، لتفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط «استراكشن A، واستراكشن B» لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، واعتبر عون أن هذا الاتفاق «غير قانوني ويفتقد للندية بين الجانبين الليبي والإيطالي».



وقال عون في تسجيل مصور، اليوم السبت، إن فتح التفاوض مع «إيني» كان مسألة خاطئة، لأن هذا الموضوع جرى التفاوض عليه في العام 2008 من خلال 5 لجان كنت رئيس اللجنة الرئيسية بها، موضحا أن اللجان الأخرى شملت «الجوانب الفنية والمالية والقانونية، علاوة على لجنة وزارية مصغرة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا، وكان فرحات بن قدارة أحد أعضائها، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط سنة 2008»، وأضاف «لم يوقع العقد في 2008، بل جرى تعديل العقود السابقة».

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